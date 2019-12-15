طالبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، المدارس التابعة لها بمختلف الإدارات التعليمية، باتخاذ 10 إجراءات احترازية لمواجهة الأمطار والطقس السيئ حرصًا على سلامة التلاميذ والعاملين بتلك المدارس.





وشددت المديرية، على عدم التخاذل والتراخي في تنفيذ الإجراءات محملة المسئولين في المدارس، أى عواقب تنتج عن الإهمال المتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر.





وتضمنت التعليمات التى أرسلتها المديرية إلى الإدارات التعليمية لسرعة تعميمها على المدارس ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بكل مدرسة.





1 فصل التيار الكهربائى عن جميع الفصول حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات تماما.





2 التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير مآخذ التيار الكهربى التالفة ومراجعة زجاج النوافذ والأبواب والأسوار والسلالم.





3 مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة بواسطة مسئول الصيانة بالمدرسة.





4 التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أى مخلفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك المطر.





5 عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار.





6 تقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة فى الشوارع خلال سقوط الأمطار حرصا على حياتهم أو تعرضهم لصعق الكهرباء.





7 قيام الإذاعة المدرسية بدورها لتوعية للمجتمع المدرسى بكيفية التعامل مع الأمطار الغزيرة وكيفية تجنب المخاطر خصوصا فى الأماكن ذات الطبيعة الخاصة كالقرى وضواحى المحافظة والنجوع والمناطق الجبلية والصحراوية.





8 عدم العبث بمياه الأمطار خوفا من وجود أى خطر تحتها سواء كانت كهرباء أو بيارات وبالوعات مفتوحة.





9 تشكيل لجنة إدارة الأزمات والكوارث طبقا للقرار الوزارى ٢٦٢ بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات.





10 سرعة إخطار الإدارة التعليمية بأى ملاحظات موجودة بالمبنى أو السور على وجه السرعة.