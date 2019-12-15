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مرأة

هنتعشى إيه النهاردة | سلطة تونة بالزيتون وعصير الرمان اللذيذ

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:01 م
هنتعشى إيه .. سلطة
هنتعشى إيه .. سلطة تونة وعصير الرمان اللذيذ
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رضوى حسام
الحفاظ على تناول وجبة العشاء أمر صحي وضروري للغاية، ومن الجيد هو التنويع في النظام الغذائي للجسم.

نقدم لكِ وجبات عشاء مختلفة ولذيذة، وستكون وجبة اليوم سلطة التونة وعصير الرمان .


مكونات سلطة التونة :-
• علبة تونة قطعة واحدة.
• كوب من البقدونس.
• ثمرة طماطم.
• نصف كوب من الفلفل الرومى.
• بصلة كبيرة الحجم.
• 4 أوراق خس كبيرة الحجم.
• ملح.
• كمون.
• عصير ليمون.
• خل.
• زيت زيتون.
• زيتون أخضر أو أسود حسب رغتبك.


طريقة تحضير سلطة التونة
1- قومى بفتح علبة التونة وتصفيتها تمامًا من السائل الموجود بها.
2- احضرى وعاء عميق، وقومى بتقطيع الخضروات بشكل صغير الحجم.
3- ضيفى للخضروات قليل من عصير الليمون والملح وامزجيهم جيدًا.
4- قومى بإضافة الملح والكمون والخل والليمون إلى التونة وقلبيها جيدًا حتى تشرب من خليط.
5- يمكنك إضافة الزيتون إلى الخضروات قبل إضافة التونة لها.
6- ضيفى التونة إلى الخضروات، وضعى عليها ملعقة من زيت الزيتون، ويمكنك الاحتفاظ بها فى الثلاجة وقدميها مع الخبز.


مكونات عصير الرمان:

- حبتان من الرمان
- سكر حسب الرغبة
- ماء
- ثلج

طريقة التحضير:

- فى الخلاط نضع جميع المكونات معًا ويقدم بجانب سلطة التونة
سلطة تونة سلطة تونة
عصير الرمان عصير الرمان
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