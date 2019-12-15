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رياضة

كيف استقبلت جماهير ليفربول في قطر محمد صلاح ولاعبي الريدز عند وصولهم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:04 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تجمعت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي بقطر لتحية النجم المصري محمد صلاح، بعد وصوله إلى فندق الإقامة بالعاصمة الدوحة، استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

وتقام مباراة ليفربول ومونتيري، يوم الأربعاء المقبل، في تمام السابعة والنصف مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت ويسعى ليفربول حامل لقب دروي أبطال أوروبا الموسم الماضي، بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لتحقيق الفوز على مونتيري، لقطع خطوة كبيرة نحو التتويج ببطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

على الجانب الآخر يطمح مونتيري، في مواصلة نتائجه المميزة بطرد ليفربول من البطولة، بعد فوزه على السد القطري، أمس، السبت، في الدور ربع النهائي..

ويشارك ليفربول بقائمة مكونة من:

أليسون - فان دايك - فينالدوم- ميلنر - كيتا - روبرتو فيرمينو- ساديو ماني - محمد صلاح- جو جوميز- أدريان - جوردان هندرسون - تشامبرلين- لالانا- لونيرجان- شيردان شاكيري - بروستر، أندي روبرتسون- أوريجي، جونز- ترينت أرنولد، - ويليامز.

ويحق لفريق ليفربول استبدال اللاعبين الذين يعانون من مرض أو إصابة، قبل 24 ساعة من مواجهة مونتيري.

كيف استقبلت جماهير ليفربول في قطر محمد صلاح ولاعبي الريدز عند وصولهم
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