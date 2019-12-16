طارق العشري: أسلوب الأهلي منع الحرس من الاستحواذ على الكرة

أكد طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود، أن أسلوب الأهلي داخل الملعب منع فريقه من الاستحواذ على الكرة خلال مباراة الفريقين اليوم بالدوري الممتاز.



قال العشري في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي على قناة صدى البلد: "الأهلي كان يطبق أسلوب الضغط المباشر بعد فقدان الكرة وهو ما حرمنا من الاستحواذ".



وواصل أن الحرس أجاد في الشق الدفاعي لكنه عانى في الجزء الهجومي، وفي هذه المباريات لابد من استثمار أنصاف الفرص، مشيرًا إلى أنه يهنئ لاعبيه على مجهودهم واجتهادهم طوال المباراة حيث إن الحرس قدم مباراة تكتيكية جيدة.



وتابع أن الأهلي يلعب بكثافة هجومية كبيرة من العمق والأطراف وهو ما يتطلب مجهود مضاعف منه ومن لاعبيه في كيفية التعامل مع هذه الأمور.