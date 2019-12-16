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رياضة

أسامة نبيه: الحكم مازال مبكرا على كارتيرون مع الزمالك رغم خبرته في الدوري

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:06 ص
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك
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حسام الحارتي
أكد أسامة نبيه مدرب المنتخب الوطني السابق، أن باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، لم يضع يده بشكل كامل على الزمالك خلال الفترة الماضية.

وأشار نبيه خلال استضافته في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن مواجهة الزمالك أمام طلائع الجيش ستكون في غاية الصعوبة، لأن كل فريق يبحث عن الفوز لتحسين وضعه في الدوري.

وتابع أن دور الجهاز المعاون لـ كارترون سيظهر في ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن كارتيرون مدرب كبير ويمتلك خبرات كبيرة في الدوري المصري سواء كان مع وادي دجلة والأهلي.

وأضاف أن كاريترون على الرغم من خبراته الكبيرة ولكن لن تظهر بصماته قبل "10" مباريات مع الزمالك للحكم عليه.

وأتم أن ما قدمه لاعبي الزمالك أمام أول أغسطس وبيراميدز نتيجة للتغير وليس لأسباب فنية.
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