بملابس أنيقة.. بوسي تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة بوسى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صور جديدة لها برفقة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور.
ظهرت بوسي فى الصور بإطلالة أنيقة وناعمة، حيث ارتدت جيبة قصيرة تصل أعلى الركبة واتسم التصميم بالنقوشات الجذابة ذات اللون الفضى، ونسقت معها بلوزة أنيقة مصنوعة من قماش الشيفون الراقى.
وانتعلت بوسى حذاء أنيقا ذا كعب عال باللون البيج، مما كشف عن أناقتها ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت بوسى على تسريحة شعر بسيطة، فيما وضعت مكياجا جذابا ارتكز على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها، وتزينت بخواتم وأقراط ألماسية أنيقة.
ظهرت بوسي فى الصور بإطلالة أنيقة وناعمة، حيث ارتدت جيبة قصيرة تصل أعلى الركبة واتسم التصميم بالنقوشات الجذابة ذات اللون الفضى، ونسقت معها بلوزة أنيقة مصنوعة من قماش الشيفون الراقى.
وانتعلت بوسى حذاء أنيقا ذا كعب عال باللون البيج، مما كشف عن أناقتها ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت بوسى على تسريحة شعر بسيطة، فيما وضعت مكياجا جذابا ارتكز على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها، وتزينت بخواتم وأقراط ألماسية أنيقة.
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ويذكر أن الفنانة بوسى تشارك الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودى يعقوب الفرحان فى مسلسل "الديفا"، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق، وتدور قصته حول كواليس برامج المواهب، فيما بدأ عرض العمل فى 27 نوفمبر 2019 ويعرض المسلسل على الإنترنت.