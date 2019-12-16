ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بملابس أنيقة.. بوسي تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:54 ص
بوسي
بوسي
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة بوسى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صور جديدة لها برفقة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور.

ظهرت بوسي فى الصور بإطلالة أنيقة وناعمة، حيث ارتدت جيبة قصيرة تصل أعلى الركبة واتسم التصميم بالنقوشات الجذابة ذات اللون الفضى، ونسقت معها بلوزة أنيقة مصنوعة من قماش الشيفون الراقى.

وانتعلت بوسى حذاء أنيقا ذا كعب عال باللون البيج، مما كشف عن أناقتها ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت بوسى على تسريحة شعر بسيطة، فيما وضعت مكياجا جذابا ارتكز على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها، وتزينت بخواتم وأقراط ألماسية أنيقة.

اقرأ أيضا:

ويذكر أن الفنانة بوسى تشارك الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودى يعقوب الفرحان فى مسلسل "الديفا"، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق، وتدور قصته حول كواليس برامج المواهب، فيما بدأ عرض العمل فى 27 نوفمبر 2019 ويعرض المسلسل على الإنترنت.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صراع سيرين عبد النور وبوسى فى الديفا

إطلالة رقيقة.. سيرين عبد النور تخطف قلوب متابعيها فى أحدث ظهور  

بتعبر عن ستات كتير.. رضوى الشربيني تعلق على أغنية سيرين عبد النور الجديدة

بإطلالة جذابة | سيرين عبد النور تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بعد حبسها.. بوسي بإطلالة محتشمة في أحدث ظهور لها

بوسى تظهر بإطلالة جديدة من مسلسلها الجديد الديفا

ترشيحاتنا

مرتضى منصور تعليقا على حكم مباراة الزمالك والجيش: مش بطيق جهاد جريشة

خطر جديد يواجه شعوب البلاد الفقيرة في أفريقيا وآسيا.. تفاصيل

أسامة نبيه: الأهلي ظهر بشكل جيد مع فايلر

بسبب رسائل الكراهية | مرام علي نجمة عروس بيروت مطلوبة على جوجل

بملابس أنيقة.. بوسي تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

مرتضى منصور يعلن موعد بيان الزمالك ضد تعاقد الأهلي مع كهربا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس أنيقة.. بوسي تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

مش هتصدق.. سعر فستان رانيا يوسف في أحدث ظهور لها

بالشتوي الأنيق | صبا مبارك بإطلالة جذابة تودع العام الماضي