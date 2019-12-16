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فن

إنجي وجدان تحتفل بعيد زواجها ..صور

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:56 ص
انجي وجدان
انجي وجدان
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شيري نبيل
احتفلت الفنانة إنجي وجدان بعيد زواجها السابع من خلال نشر مجموعة من الصور التي تجمعها بزوجها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " أثناء عقد قرانها .

وعلقت إنجي علي الصور : "يوم 14 ديسمبر 2012 كان كتب كتابي على جوزي أحمد، كل سنة وأنت طيب ودايما ظهري و سندي ومصدر الأمان والحب والاحترام، بحبك وشكرا لكل حاجة بتعملهالي".

يذكر أن آخر أعمالها الدرامية مسلسل "طلعت روحي" من بطولتها إلى جانب نيقولا معوض وإسلام إبراهيم وميار الغيطي وهبة عبدالعزيز وتامر فرج ودنيا ماهر ومن تأليف "ورشة كتابة" وإخراج رامي رزق الله.
إنجي وجدان تحتفل بعيد زواجها ..صور
إنجي وجدان تحتفل بعيد زواجها ..صور
إنجي وجدان تحتفل بعيد زواجها ..صور
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