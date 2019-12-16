الدوري المصري | مواجهة قوية بين المقاصة والاتحاد | دجلة فى ضيافة المقاولون .. طنطا يصطدم بالإنتاج

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة مع الاتحاد السكندرى مساء اليوم بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز .



ويدخل المقاصة بقيادة مدربه ميدو رافعا شعار لا بديل عن الفوز بعد الهزيميتين الأخيرتين للفريق بالدوري أمام حرس الحدود والإسماعيلى مما أدى إلى توقف رصيد الفريق عند 7 نقاط محتلا بها المركز الـ 14 ، وفى المقابل يبحث الاتحاد السكندرى عن الفوز من أجل مواصلة عروضه المميزة هذا الموسم تحت قيادة مدربه المخضرم طلعت يوسف .



وفى الجولة ذاتها يحل وادى دجلة ضيفا على المقاولون العرب فى مباراة مثيرة وقوية فى ظل رغبة المقاولون فى الفوز ومواصلة المنافسة بقوة على المركز الأول بالدوري وفى المقابل يدخل دجلة المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز نتيجة تأزم موقفه فى جدول ترتيب الدوري وتذيله المسابقة بـ 3 نقاط .



ويستضيف طنطا فريق الإنتاج الحربي اليوم أيضا بملعبه فى مباراة متكافئة بين الفريقين .