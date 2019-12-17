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فيديو جراف

فيديوجراف| بعد خروجها من السجن.. شيماء الحاج تثير الجدل

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:59 ص
صدى البلد
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فيديوجراف
الفنانة شيماء الحاج أثارت جدلا واسعا لـ نشرها صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وذلك أثناء تواجدها في لندن.

تلقت شيماء الحاج العديد من التعليقات السلبية على الصور حيث ألمح البعض عن قضيتها الشهيرة والتي دخلت بسببها السجن وهي الفيديو الإباحي.

أحدث ظهور للفنانة شيماء الحاج في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بحفل الافتتاح والذى أثار أيضا ضجة واسعة لأنه شهد أول ظهور لها بعد خروجها من السجن.

ولمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديوجراف التالى..
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