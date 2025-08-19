قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: الدولة أنفقت 550 مليار دولار على البنية التحتية
بث مباشر.. رئيس الوزراء يلقي كلمة أمام مجلس الأعمال المصري الياباني في طوكيو
محافظ القاهرة: حريصون على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتيسير على المستثمرين
اقتصادية قناة السويس: مذكرة تفاهم مع حكومة طوكيو لتعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر
مدبولي يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية بـ"اقتصادية قناة السويس"
مدبولي: مصر شهدت طفرة تنموية شملت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد
رئيس الوزراء يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية في اقتصادية قناة السويس
صدمة كبيرة.. نادي الصفاقسي التونسي يعلن إصابة علي معلول
الليلة بـ 200 ألف.. الراقصة بديعة وحش الكون من تشجيع الأم لملف بالأداب
مدبولي من اليابان: تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المُقدمة للمستثمرين
توقيع 12 اتفاقية وخطاب نوايا مع اليابان في قطاعات استراتيجية
هولندا تعتذر عن حادث السفارة المصرية في لاهاي: سنكثف الإجراءات الأمنية
أصل الحكاية

يحدث مرة في الحياة.. ميسي يحصد 1.87 مليون دولار بفضل هدف عمره 16 عاما

أمينة الدسوقي

حصد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي الحالي، مبلغ 1.87 مليون دولار أمريكي بعد أن جرى توثيق أحد أشهر أهدافه بطريقة مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

هدف تاريخي لميسي

الهدف يعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2009، حين سجل ميسي برأسية رائعة ثاني أهداف برشلونة في شباك مانشستر يونايتد، في مباراة خالدة بملعب الأولمبيكو في روما.

الفن يلتقي كرة القدم

وأعلن نادي إنتر ميامي عبر موقعه الرسمي أن الفنان العالمي رفيق أناضول أعاد صياغة لحظة الهدف التاريخي بفيديو فني يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا العمل ضمن شراكة بين مؤسسة إنتر ميامي لكرة القدم ومنظمة اليونيسف لدعم برامج تعليمية في خمس دول بأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

وقد عُرض الفيديو لأول مرة في معرض عام استمر عشرة أيام في مركز روكفلر – نيويورك، بالتزامن مع انعقاد النسخة العاشرة من قمة كريستيز للفنون والتكنولوجيا.

مزاد ناجح ورسالة إنسانية

الفيديو الفني حقق نجاحا كبيرا، إذ بيع في مزاد إلكتروني أقامته دار كريستيز بمبلغ 1.87 مليون دولار، خصص  لدعم منظمات غير ربحية. 

وقد جذب العرض آلاف الزوار من عشاق كرة القدم والفن وهواة جمع الأعمال الفنية، في تجربة جمعت بين الرياضة والفن والتكنولوجيا في مشهد واحد.

ميسي أيقونة مستمرة

منذ انتقاله إلى إنتر ميامي قبل عامين، يواصل ميسي كتابة التاريخ، حيث أصبح الهداف التاريخي للنادي برصيد 59 هدفا، وقاده لتحقيق أولى بطولاته عبر كأس الدوريات ودرع المشجعين.

الفنان رفيق أناضول وثق لحظة الهدف التاريخي من زوايا متعددة، سواء أثناء القفزة التي أربكت دفاع مانشستر يونايتد أو لحظة الاحتفال المميزة حين خلع ميسي حذاءه وقبله، وهي لقطة خالدة في ذاكرة جماهير كرة القدم.

"هدف يحدث مرة في الحياة"

الفيديو تضمن أيضا تصريحات لميسي عن موسم 2008-2009، الذي وصفه بأنه موسم استثنائي شهد تتويج برشلونة بستة ألقاب في عام واحد. 

وحمل العمل الفني عنوان: "هدف يحدث مرة واحدة في الحياة"، وهو ما نال إعجاب وإشادة النجم الأرجنتيني نفسه.

