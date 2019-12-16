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حوادث

بالمطواه .. طالب ثانوى يطعن زميله في مدرسة بالدقهلية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:11 م
صورة أرشيفية - مشاجرة
صورة أرشيفية - مشاجرة
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همت الحسينى
طعن طالب باحدى المدارس الثانويه بالدقهلية زميله بمطواه واصابه باصابات بالغه.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من ادلرة النجده يفيد بنشوب مشاجره بمدرسه الرياض الثانويه الزراعيه بمنية النصر بين طالبين مما ادي الي اصابه طارق سويلم العيدروسي١٧ عاما بالصف التاني الثاتوى بقطع طولي باليد وقطع وتر على ايدى السيد م م ١٧ عاما طالب.

وتببن من التحريات ان الطالبين تشاجرا وقاما بسب بعضهما وتطورت الى مشاجرة كبرى نتج عنها اصابة المجنى عليه.

تم نقل الطالب المصاب وحجزه بمستشفى منية النصر وفر الجانى هاربا وتحرر محضر بالواقعه.
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