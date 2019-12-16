حرب العقود تشتعل .. بيان جديد من لاجاردير الفرنسية ضد الكاف

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عمرو الحلوانى



وجاء بيان الشركة الفرنسية كالآتى : " فى أعقاب قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بفسخ التعاقد من جانب واحد مع



وأضاف البيان: "وفي 13 من ديسمبر، بينما رفض محكّم الطوارئ هذه التدابير المؤقتة، فإنه لم يبت في موضوع الدعوى لأن ذلك لم يكن ضمن صلاحياته. وبالتالي، فإن نتيجة إجراءات الطوارئ لا تحدد بأي شكل من الأشكال نتيجة أي تحكيم مستقبلي للقضية.



في ظل هذه الظروف، ستستمر لاجاردير Lagardère بثبات كما هو مخطط للمضي قدمًا في التحكيم الأوسع والأكثر شمولًا (التحكيم على الأسس الموضوعية) للحصول على تعويض من ا لاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".



Lagardère Sports



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كان الكاف قرر في شهر نوفمبر الماضي، فسخ تعاقده مع



وفى هذا السياق ، أكد مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي أن مجموعة قنوات "

أصدرت شركة لاجاردير الفرنسية بيانان رسميا بشأن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " بشأن فسخ التعاقد المبرم بينهما خلال الفترة المقبلة.وجاء بيان الشركة الفرنسية كالآتى : " فى أعقاب قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بفسخ التعاقد من جانب واحد مع لاجاردير سبورتس ، بدأت لاجاردير إجراءات تحكيم طارئة وفقا للعقد المبرم بينهما، بهدف إبقاء العقد ساري المفعول ريثما يتم التحكيم بناءً على الأسس الموضوعية من قبل غرفة التجارة الدولية ICC في جنيف.وأضاف البيان: "وفي 13 من ديسمبر، بينما رفض محكّم الطوارئ هذه التدابير المؤقتة، فإنه لم يبت في موضوع الدعوى لأن ذلك لم يكن ضمن صلاحياته. وبالتالي، فإن نتيجة إجراءات الطوارئ لا تحدد بأي شكل من الأشكال نتيجة أي تحكيم مستقبلي للقضية.في ظل هذه الظروف، ستستمر لاجاردير Lagardère بثبات كما هو مخطط للمضي قدمًا في التحكيم الأوسع والأكثر شمولًا (التحكيم على الأسس الموضوعية) للحصول على تعويض منلكرة القدم "كاف".Lagardère Sports لاجارديير سبورتس هي شركة راسخة خدمت الاتحاد الافريقي لكرة القدم CAF لسنوات عديدة بكفاءة وولاء وتفاني، وتعمل بشكل تعاوني على تنمية كرة القدم الأفريقية وتقديم اللعبة لآلاف المعجبين الجدد كل عام. وعلى هذا النحو، ترى مجموعة لاجارديير Lagardère أن تصرفات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم غير مبررة، كما أنها ستتخذ جميع الإجراءات المتاحة لها للدفاع عن مصالحها وتخفيف تأثير أي ضرر فوري على أعمالها وحماية مصالح مساهميها.اقرأ المزيد ..كان الكاف قرر في شهر نوفمبر الماضي، فسخ تعاقده مع شركة لاجاردير ، من طرف واحد، والذي يعد خرقا لقواعد المنافسة والاحتكار المعمول في مصر بلد المقر وقال الكاف في بيان عبر موقعه الرسمي، إن غرفة التجارة الدولية، قضت بصحة فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.وفى هذا السياق ، أكد مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي أن مجموعة قنوات " bein sports " مستمرة فى إذاعة مباريات البطولات الإفريقية بشكل حصري " كما هو معتاد " لحين الفصل فى جميع القضايا المرفوعة والوصول إلى قرار نهائى وحاسم بشأن بث جميع مباريات الكاف .

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