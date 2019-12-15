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رياضة

بعد فسخ التعاقد مع لاجاردير.. شطة يكشف موعد توقف bein sport عن بث البطولات الأفريقية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:57 م
شطة
شطة
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محمد السعيد
كشف عبد المنعم حسين "شطة" عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن موعد توقف شبكة بي إن سبورت القطرية، عن بث المباريات الأفريقية.

وكانت غرفة التجارة الدولية قضت أمس، السبت، بتأييد قرار الكاف بفسخ تعاقده مع شركة لاجاردير الفرنسية، الحاصلة على نقل البطولات الأفريقية بشكل حصري، وذلك لخرقها قواعد المنافسة والاحتكار المعمول في مصر بلد المقر.

وقال شطة في تصريحات لـ " صدى البلد" إن بي إن سبورت، ستبث البطولات الإفريقية، بشكل طبيبعي مؤقتا، رغم تأييد غرفة التجارة الدولية قرار الكاف بفسخ تعاقده مع شركة لاجاردير".

وأضاف شطة: "هناك قضايا ما زالت قائمة بين شركة لاجاردير والكاف، عندما يتم الحكم فيها بشكل نهائي، ستتوقف بي إن سبورت عن إذاعة المباريات الإفريقية".

يذكر أن الشركة الفرنسية "لاجاردير" كانت حاصلة على جميع حقوق بث وتسويق بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) حتى عام 2028 مقابل مليار دولار.
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