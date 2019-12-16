من شرم الشيخ.. أفريقي من شباب البرنامج الرئاسي: أحيي جهود الرئيس السيسي.. فيديو

قال لويجي فيلس ، أحد شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، إنه يريد أن يثبت للعالم أن السياسات ليست أوراقا ولكنها وقائع، مضيفا: "من المهم تمكين الشباب ليس على الورق ولكن في صورة قرارات".
وأضاف لويجي فيلس خلال كلمته في جلسة آفاق التنمية المستدامة في أفريقيا ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: " أنا نتاج البرنامج الرئاسي وأحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وتابع لويجي فيلس:" عندما كنت في المدرسة كنت الأفضل وأنا أتحدث الآن أمام منتدى شباب العالم وعلى أن أظهر للشباب جميعا أن هناك فرصة للجميع".
وأكمل لويجي فيلس:" يجب تطوير رأس المال البشري، ومن أجل تحقيق التنمية يجب ألا نغامر بتعريض مستقبل البشرية للخطر، ومن المهم أن نكون حريصين في استخدام كلمة الشباب".
وأضاف لويجي فيلس خلال كلمته في جلسة آفاق التنمية المستدامة في أفريقيا ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: " أنا نتاج البرنامج الرئاسي وأحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وتابع لويجي فيلس:" عندما كنت في المدرسة كنت الأفضل وأنا أتحدث الآن أمام منتدى شباب العالم وعلى أن أظهر للشباب جميعا أن هناك فرصة للجميع".
وأكمل لويجي فيلس:" يجب تطوير رأس المال البشري، ومن أجل تحقيق التنمية يجب ألا نغامر بتعريض مستقبل البشرية للخطر، ومن المهم أن نكون حريصين في استخدام كلمة الشباب".