من شرم الشيخ.. أفريقي من شباب البرنامج الرئاسي: أحيي جهود الرئيس السيسي.. فيديو

قال لويجي فيلس ، أحد شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، إنه يريد أن يثبت للعالم أن السياسات ليست أوراقا ولكنها وقائع، مضيفا: "من المهم تمكين الشباب ليس على الورق ولكن في صورة قرارات".



وأضاف لويجي فيلس خلال كلمته في جلسة آفاق التنمية المستدامة في أفريقيا ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: " أنا نتاج البرنامج الرئاسي وأحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي".



وتابع لويجي فيلس:" عندما كنت في المدرسة كنت الأفضل وأنا أتحدث الآن أمام منتدى شباب العالم وعلى أن أظهر للشباب جميعا أن هناك فرصة للجميع".



وأكمل لويجي فيلس:" يجب تطوير رأس المال البشري، ومن أجل تحقيق التنمية يجب ألا نغامر بتعريض مستقبل البشرية للخطر، ومن المهم أن نكون حريصين في استخدام كلمة الشباب".