ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

من شرم الشيخ.. أفريقي من شباب البرنامج الرئاسي: أحيي جهود الرئيس السيسي.. فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:43 م
لويجي فيلس أحد شباب
لويجي فيلس أحد شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي
Advertisements
هاني حسين
قال لويجي فيلس ، أحد شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، إنه يريد أن يثبت للعالم أن السياسات ليست أوراقا ولكنها وقائع، مضيفا: "من المهم تمكين الشباب ليس على الورق ولكن في صورة قرارات".

وأضاف لويجي فيلس خلال كلمته في جلسة آفاق التنمية المستدامة في أفريقيا ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: " أنا نتاج البرنامج الرئاسي وأحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع لويجي فيلس:" عندما كنت في المدرسة كنت الأفضل وأنا أتحدث الآن أمام منتدى شباب العالم وعلى أن أظهر للشباب جميعا أن هناك فرصة للجميع".

وأكمل لويجي فيلس:" يجب تطوير رأس المال البشري، ومن أجل تحقيق التنمية يجب ألا نغامر بتعريض مستقبل البشرية للخطر، ومن المهم أن نكون حريصين في استخدام كلمة الشباب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرز تصريحات المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب لـ مصر النهاردة

النسخة الثالثة لـ منتدى شباب العالم تستعد للانطلاق.. الضيوف والمشاركون يتوافدون على مدينة السلام.. والمنتدى: منصة فعالة يبعث رسائل ازدهار ووئام لـ العالم أجمع

فيديو قصير عن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الافريقى

ترشيحاتنا

حسن عفيفي يتصدر جوجل بعد وفاته.. وتعليق مؤثر من زوجته هناء الشوربجي

ما بين ساعتين هوا ومواعيد متضاربة.. ما مصير قناة الزمالك ؟

الصلاة الوسطى| ما هي وكيف تحصل على ثوابها العظيم

مشروع قانون | اعرف مرتبك بعد زيادة الشريحة المعفاة من الضرائب

الجمهور حائر بين إطلالات أنغام وهنا الزاهد ومي عمر.. من الأجمل؟

مهر طالبة بالمنيا.. 5 أجزاء من القرآن و100 ألف صلاة على النبى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شتوية | حنان مطاوع بصحبة زوجها وابنتها.. والجمهور: عايزين نشوف الـ baby

الجمهور حائر بين إطلالات أنغام وهنا الزاهد ومي عمر.. من الأجمل؟

محتشم وجريء.. أحلام ونادين نجيم بنفس الفستان.. من أجمل ؟