الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
المدارس تنفي إلغاء امتحانات شهر مارس اليوم ..تؤكد: الغياب ممنوع

ياسمين بدوي

نفت المدارس صدور أي قرارات تنص على إلغاء امتحانات شهر مارس 2026 نهائيا ، مؤكدةً إنتظام سير جدول امتحانات شهر مارس 2026 بصورة طبيعية اليوم الاثنين 30 مارس 2026 

وقالت المدارس : سوف يتم استكمال عقد الامتحانات اليوم حسب جداول امتحانات شهر مارس المعلنة رسمياً ، وذلك بالتزامن مع انتظام الدراسة بشكل طبيعي بحضور الطلاب ، نافية صدور أي قرارات جديدة مخالفة لذلك .

وحذرت جميع المدارس طلاب صفوف النقل من الغياب أثناء امتحانات شهر مارس 2026 .

وقالت المدارس للطلاب : ممنوع الغياب خلال امتحانات شهر مارس 2026 إلا في حالة الأعذار القهرية وبموجب تقديم المستندات والأوراق الدالة على عذر الطالب

وأضافت المدارس : الطلاب المتغيبين خلال امتحانات شهر مارس 2026 بدون غذر قهري مقبول ، لن يتم إعادة الامتحانات لهم 

وانطلقت امتحانات شهر مارس 2026 لطلاب صفوف النقل في المدارس ، من السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٦ في المدارس التي لا تطبق اجازة السبت ، بينما انطلقت يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ في باقي المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر مارس 2026 سوف تعقد في المدارس في جزء من اليوم الدراسي ، مع استمرار باقي اليوم الدراسي بشكل طبيعي وفقا لخطة المناهج الدراسية دون تأثير على باقي حصص اليوم الدراسي بالمدرسة 

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قراراً عاجلاً بإعداد جميع أسئلة امتحانات شهر مارس 2026، من داخل كتب الوزارة المدرسية وأسئلة كتيب التقييمات فقط ، دون الإستعانة بأي مصادر خارجية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنهأ قد أصدرت تعليمات حذرت خلالها واضعي امتحانات شهر مارس 2026  بجميع المدارس من مخالفة هذا القرار ، مؤكدة أن المسئولية ستقع على واضع الامتحان ، وأن الموجهين العموم مكلفين بمتابعة هذا الأمر جيداً.

التعليم تنفي تغيير نظام وجداول امتحانات شهر مارس لـ4 و5 و6 ابتدائي

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور قرارات رسمية بتغيير نظام امتحانات شهر مارس لطلاب الصفوف الرابع و الخامس والسادس الإبتدائي ، ليتم عقد امتحان واحد في جميع المواد لطلاب الرابع و الخامس والسادس الابتدائي

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن كل ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تغيير نظام امتحانات شهر مارس لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي ، ليتم عقد امتحان واحد في جميع المواد لطلاب الرابع والخامس والسادس الابتدائي ، وتعديل جداول امتحانات شهر مارس للصفوف المذكورة ، ما هي إلا أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من الإنسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة التي يتم تداولها خارج البيانات الرسمية لوزارة التربية والتعليم ، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات والاخبار الرسمية من الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك .

