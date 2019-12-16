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أخبار البلد

على واتس آب .. شعاع تطلق خدمة جديدة لتلقى شكاوى واستفسارات الكهرباء

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:37 م
شعاع
شعاع
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وفاء نور الدين
أطلقت شركة شعاع، الشركة المسئولة عن قراءات العداد، خدمة جديدة لتلقى شكاوى المواطنين على "واتس اب" الخاصة بالقراءات أو الكشافين التابعين للشركة بالإضافة إلى الرد على استفساراتهم عن تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" الذي يتيح للمشترك إمكانية إرسال قراءة العداد بنفسه من خلال التقاط صورة.

ويمكن للمواطنين إرسال الشكاوى والاستفسارات على رقم 01120313831، وتقوم شركة شعاع بالرد على المشترك على الفور من خلال خدمة واتس اب.

ويبلغ عدد مستخدمي تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" حتى الآن 28 ألف و61 مشترك، ويتميز "التطبيق بأنه يعتمد على التقاط الصورة لتسجيل القراءة وهو ما يضمن الحصول على قراءة دقيقة بنسبة 100% لتجنب الأخطاء التى يقع فيها المشترك عند تسجيل قراءة العداد، نتيجة عدم معرفته بطرق قراءة العداد ونوع العداد.

كما أنه يقضي على كل الطرق الخاصة بالتلاعب في تسجيل القراءة لأنه لا يقبل إدخال أرقام أو تحميل صورة من الهاتف إنما يلتقط الصورة مباشرة.
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