ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

داني ألفيش يبدأ جولته السياحية في مصر بزيارة أهرامات الجيزة ومركب خوفو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:44 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
وصل لاعب كرة القدم البرازيلي "داني ألفيش"، نجم برشلونة السابق، وساو باولو الحالي، وكابتن منتخب البرازيل، إلى القاهرة مساء أمس، الأحد، في زيارته الثانية لمصر بصحبة زوجته عارضة الأزياء الشهيرة "جوانا سانز".

وزار "ألفيش"، عدة مناطق سياحية منها أهرامات الجيزة وأبو الهول، وسيقوم باستكمال جولته السياحية في مجمع الأديان والمتحف المصري، إضافةً إلى عدة مناطق سياحية أخرى في العاصمة. 

وقال محيي الدين، مدير عام آثار الهرم، إن الزيارة بدأت بجولة داخل الهرم الأكبر، ثم متحف مركب خوفو، ومنطقة تمثال أبو الهول، وأبدى "الفيس"، دهشته بعظمة الحضارة المصرية القديمة، وتساءل عن كيفية بناء هرم خوفو وأوزان الأحجار الخاصة به، كما أبدى إعجابه بضخامة تمثال أبو الهول. 

وأشار محيي الدين، إلى أنه أثناء الجولة حرص لاعب الكرة الشهير وزوجته على التقاط الصور التذكارية في منطقة البانوراما لتسجيل زيارتهما.

جدير بالذكر أن "ألفيش" جاء إلى مصر بدعوة من رجل الأعمال "تامر وجية"، رئيس مجموعة برايم، لزيارة المناطق السياحية الشهيرة في مصر، وفور بدأ جولته السياحية، عبر اللاعب العالمي عن سعادته قائلا إنها من أفضل الزيارات التي قام بها التي كان يخطط لها هو وزوجته منذ فترة طويلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس المجلس الاستشاري الصيني ينبهر بالإعجاز الهندسي لبناء الهرم.. صور

تفاصيل زيارة المجلس الاستشاري الصيني للمتحف المصري بالتحرير.. صور

شاهد .. وزيرة السياحة البلغارية في جولة لـ الأهرامات ومجمع الأديان

وزير سياحة بيرو يركب الجمل عند الأهرامات.. وضخامة أبو الهول تثير إعجابه.. صور

اتهموه بالجاسوسية لـ إسرائيل.. قصة زيارة لويس أرمسترونج وزوجته لـ مصر وصورته أمام الأهرامات

عاشق للحضارة المصرية .. رحلة رئيس المجر وأسرته من الهرم إلى سقارة

ترشيحاتنا

السيسي لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مصر تتطلع لتطوير بنيتها التحتية النووية

عصرية وأنيقة .. 15 صورة تكشف أناقة كندة حنا فى عيد ميلادها

شاهد.. محمد رمضان يغني في حنة عروسة بالشارع

الكاف يحسم إيقاف beIN SPORTS عن إذاعة البطولات الإفريقية حصريا

فايلر يجتمع مع محمود متولي في التتش

أم قمر أسلمت للزواج من سعيد.. قصة الأمريكية جينيفر جراوت صاحبة فيديو آية الكرسي

AdvertisementS

بعد الفيديو الاباحي .. صور جديدة لـ شيما الحاج تثير الجدل

رسميا .. الإسماعيلى يهدد بالانسحاب من مباراة الأهلي ويخاطب اتحاد الكرة

الكاف يحسم إيقاف beIN SPORTS عن إذاعة البطولات الإفريقية حصريا

نشرة الفن.. صور جديدة لـ شيما الحاج بعد الفيديو الإباحي.. رد فعل ابن داليا مصطفى بعد رؤيتها بملابس مثيرة | شاهد

أم قمر أسلمت للزواج من سعيد.. قصة الأمريكية جينيفر جراوت صاحبة فيديو آية الكرسي

بـ وصلة رقص أنثوية.. شاهد| ريم البارودى بإطلالة تشعل إنستجرام

الزمالك يفاجئ طارق حامد.. تفعيل العقد الجديد بقيمة مالية كبيرة

مشروع قانون | اعرف مرتبك بعد زيادة الشريحة المعفاة من الضرائب

قرينة الرئيس تلتقي والدة الطفل زين.. وتؤكد: قدمت الحب والدعم لصغيرها في رحلته الصعبة

نبات صحراوي.. أقوى دواء على وجه الأرض للمفاصل والعظام

عروض الإعارة تنهال على لاعبي الأهلي | تفاصيل

دلوعة الغناء.. قصة مها صبرى صاحبة أغنية ما تزوقيني يا ماما.. حياتها انتهت على أيدى الدجالين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري.. صابون المواعين يسبب العقم والسرطان

موضة 2020 .. 10 أفكار لـ غرف نوم الأطفال

بـ وصلة رقص أنثوية.. شاهد| ريم البارودى بإطلالة تشعل إنستجرام