داني ألفيش يبدأ جولته السياحية في مصر بزيارة أهرامات الجيزة ومركب خوفو

وصل لاعب كرة القدم البرازيلي "داني ألفيش"، نجم برشلونة السابق، وساو باولو الحالي، وكابتن منتخب البرازيل، إلى القاهرة مساء أمس، الأحد، في زيارته الثانية لمصر بصحبة زوجته عارضة الأزياء الشهيرة "جوانا سانز".





وزار "ألفيش"، عدة مناطق سياحية منها أهرامات الجيزة وأبو الهول، وسيقوم باستكمال جولته السياحية في مجمع الأديان والمتحف المصري، إضافةً إلى عدة مناطق سياحية أخرى في العاصمة.





وقال محيي الدين، مدير عام آثار الهرم، إن الزيارة بدأت بجولة داخل الهرم الأكبر، ثم متحف مركب خوفو، ومنطقة تمثال أبو الهول، وأبدى "الفيس"، دهشته بعظمة الحضارة المصرية القديمة، وتساءل عن كيفية بناء هرم خوفو وأوزان الأحجار الخاصة به، كما أبدى إعجابه بضخامة تمثال أبو الهول.





وأشار محيي الدين، إلى أنه أثناء الجولة حرص لاعب الكرة الشهير وزوجته على التقاط الصور التذكارية في منطقة البانوراما لتسجيل زيارتهما.



