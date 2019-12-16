صلاح عبد الله يداعب جمهوره برسالة جديدة.. تعرف عليها

شارك النجم "صلاح عبد الله" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام بصورة ورسالة مداعبًا فيها جمهوره.



كتب صلاح عبد الله: "‏صاصا بيمسي عالحبايب ونفسه يعرف بتحبوا مين أكتر؟! صاصا الضحوك ولا العميق ؟! هه صاصا بيخرف،ـ ههه وعملت تاج للعيال إصحابي الرزلين واللي هيعُك بلوك".



فيما جاءت تعليقات محبينه كالآتى:

-منور ياعمو صلاح.

-كلك علي بعضك حلو يا عم صلاح.

-بنحبك فى كل الأحوال.



يذكر أن أخر أعمال الفنان هو مسلسل "قيد عائلى" الذى يقوم ببطولته عدد كبير من الفنانين وهم "ميرفت أمين بدور منال، عزت العلايلي بدور كامل الخولي، بوسي بدور عفاف، دينا فؤاد".