المتحدث باسم العاصمة الإدارية يكشف معلومات جديدة عن المشروع .. فيديو

أكد العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية ، أنه يتم العمل في جميع المناطق بالعاصمة الإدارية، منوهًا بأن العمل مركز في الفترة الماضية على الانتهاء من الحي الحكومي.





وأضاف الحسيني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم» ويقدمه الإعلامي «سيد علي»، أنه تم الانتهاء من 73% من الحي الحكومي من أساسيات وكماليات.





وأوضح المتحدث باسم العاصمة الإدارية ، أن الحي سيكون مستعدا لاستقبال الوزارات في النصف الثاني من عام 2020.





وأشار إلى أنه طبقا لتوجيهات الجهات المعنية سوف يتم نقل 51 ألف موظف إلى الحي الحكومي، مؤكدا أنه بعد ما يقرب من 6 أشهر سوف يتم الانتهاء من الأعمال في الحي.



