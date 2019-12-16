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مرأة

شاهد.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بمكياج ساحر على إنستجرام

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:44 م
آية التيجي
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورا عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وأظهرت إحدى الصور وجهها واتضح فيها تفاصيل المكياج التي كانت تضعه أثناء تكريمها على دورها في مسلسل "الواد سيد الشحات"، كما عبّر متابعيها عن إعجابهم بمدى أنوثتها وجمالها.

وعلقت هنا الزاهد على صورتها ببعض الكلمات، وقالت "Close up🌸.. وتعني: عن قرب".

وظهرت هنا الزاهد بفستان طويل من الشيفون باللون الكشميري مع اللون الموف، فيما اختارت "لم شعرها" إلى الوراء بيديها وقد ظهر بشكل انسيابي وناعم للغاية.

فيما أبرزت هنا الزاهد المكياج التي قامت بوضعه، وأبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع الآي شادو باللون الكشميري، فيما أبرزت جمال شفتيها باللون الكشميري أيضا.

وأكملت هنا الزاهد إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، واختارت قرطين ناعمين باللون الفضي اللامع، والذي يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
شاهد.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بمكياج ساحر على إنستجرام
شاهد.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بمكياج ساحر على إنستجرام
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