نتائج مباريات الجولة الأولى من الأسبوع الثامن لدوري مراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب نتائج مباريات الجولة الأولي من الأسبوع الثامن لدوري مراكز الشباب النسخة السابعة ، وذلك خلال منافسات الدور الثاني بالدوري ، والذي ينتهي مع بداية شهر يناير المقبل .



وخلال 115 مباراة أجريت بهذه الجولة انتهت المباريات إلي ، 100 مباراة بنتيجة الفوز ، 15 مباراة بنتيجة التعادل ، وأحرز اللاعبون 457 هدفا.



وجاءت مراكز شباب محافظة القاهرة أعلي معدل تهديفي بـ35 هدفا من 6 مباريات ، وجاءت مراكز شباب جنوب سيناء الأقل تهديفًا بـ5 أهداف من مباراة وحيدة.



وتستكمل مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الأربعاء المقبل.