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رياضة

نتائج مباريات الجولة الأولى من الأسبوع الثامن لدوري مراكز الشباب

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:48 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أعلنت وزارة الشباب نتائج مباريات الجولة الأولي من الأسبوع الثامن لدوري مراكز الشباب النسخة السابعة ، وذلك خلال منافسات الدور الثاني بالدوري ، والذي ينتهي مع بداية شهر يناير المقبل .

وخلال 115 مباراة أجريت بهذه الجولة انتهت المباريات إلي ، 100 مباراة بنتيجة الفوز ، 15 مباراة بنتيجة التعادل ، وأحرز اللاعبون 457 هدفا.

وجاءت مراكز شباب محافظة القاهرة أعلي معدل تهديفي بـ35 هدفا من 6 مباريات ، وجاءت مراكز شباب جنوب سيناء الأقل تهديفًا بـ5 أهداف من مباراة وحيدة.

وتستكمل مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الأربعاء المقبل.
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