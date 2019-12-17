أردنية بـ منتدى شباب العالم: انبهرت من حسن التنظيم.. والحدث يعكس صورة جميلة عن مصر

قالت بيان الرياطى، مهندسة معمارية من الأردن، المشاركة في منتدى شباب العالم، إنها تشارك فى منتدى شباب العالم، مؤكدة انها سعيدة جدًا بالتجربة الفريدة من نوعها، ومستعدة فور عودتها لبلادها التسجيل فى المنتدى فى دورتها الرابعة العام القادم، لافتة إلى أن التنظيم رائع جدًا بالإضافة إلى اجتماع الشباب من كافة دول العالم فى مكان واحد، مع ضبطهما والحفاظ على النظام فى المكان.



وأضافت الرياطى، فى تصريحات خاصة لـصدى البلد، أن ورش العمل والجلسات التى تقام بالمنتدى على مدار الأيام الثلاثة له مفيدة جدًا وتساعد الشباب على توسعة مداركهم المختلفة، مشيرة إلى أنها حرصت على التسجيل فى منتدى شباب العالم للمشاركة فى فعاليته بعدما شاهدت إعلان عن المنتدى على مواقع التواصل الاجتماعى.



وتابعت أن إجراءات التسجيل كانت سهلة وسريعة، مضيفة أنها متحمسة للمشاركة فى منتدى شباب العالم العام القادم، كما وجهت رسالة لإدارة المنتدى على حسن التنظيم والإدارة للمنتدى وفعالياته، مضيفة أن المنتدى يعكس صورة جميلة عن مصر وقدرتهم على حسن استقبال الشباب من كافة دول العالم بصورة لائقة.



وانطلق منتدى شباب العالم لأول مرة فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.



وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم أشادت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.



يذكر أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم انطلقت مساء السبت، فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى. السيسي، وتستمر إلى يوم 17 ديسمبر الجارى.

