بحضور 50 ألف شخص .. بلقيس تحيي حفلا غنائيا بمناسبة العيد الوطني البحريني

أحيت الفنانة بلقيس حفلًا غنائيًا كبيرًا،بحضور أكثر من 50 ألف شخص، قدمت خلاله وسط تفاعل الجمهور مجموعة كبيرة من أهم أغنياتها الى جانب بعض الأغنيات التي أعدتها خصيصًا بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين، إستمر لمدة ساعتين من الغناء المتواصل.



وقدمت بلقيس برفقة فرقتها الموسيقية أغنية "بلد عيني" من أهم أغنيات الفنان الراحل البحريني علي بحر وفرقة الأخوة البحرينية، وأغنية أخرى حملت عنوان "بحرين يا شمس النهار".



وقالت بلقيس: "أنا سعيدة جدًا بالمشاركة في هذا المهرجان الوطني في الغالية مملكة البحرين، فكل عام وأنتم بخير شعب وقيادة"، متمنية إستمرار السعادة والفرح في هذا الوطن العربي والخليجي الذي نعتز به.



الى جانب ذلك، وبعد هذا الحفل التاريخي الكبير، تستعد بلقيس لمجموعة من النشاطات الفنية الغنائية، تكمن في إحياء حفلًا غنائيًا في "مهرجان ليوا الدولي" بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم 9 يناير المقبل.



كما ستقوم بلقيس بتصوير عمل غنائي جديد سيرى النور قريبًا كأغنية منفردة مصورة، وستقوم بعدها بالذهاب الى إجازة وإستراحة برفقة عائلتها، لتعود وتعاود نشاطاتها وحفلاتها وإطلاق الأغنية الجديدة المصورة الأولى لها في العام الجديد 2020.