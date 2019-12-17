رغم المساءلة.. استطلاع رأي يكشف شعبية غير متوقعة لـ ترامب

أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة "كوينيبياك" أن شعبية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصلت إلى أعلى مستوياتها، رغم التحقيق الذي يجريه الكونجرس ضده لعزله.



ووفقًا لموقع "فوكس 61"، أوضح استطلاع الرأي أن "ترامب" حقق أفضل نسبة تأييد له على الإطلاق برغم جلسات المساءلة، حيث أعرب 43% من المشاركين في الاستطلاع عن رضائهم على عمله، مقابل 52% أبدوا عدم رضائهم.



وقال محللون، إنه قبل جلسات المساءلة تم إجراء استطلاع رأي أظهر أن 38٪ من الأمريكيين يرضون عن أداء الرئيس، بينما عارض 58٪ هذا الأمر، ما يعكس رأي الشارع الأمريكي في ترامب الذي يرونه عمل على تحسين الاقتصاد وتقليل نسبة البطالة.



ومثلت نسبة أنصار الحزب الجمهوري الذي أعربوا عن رضائهم عن ترامب 92%، فيما أعرب 94% من أنصار الحزب الديمقراطي عن عدم رضائهم.



وأظهر الاستطلاع أن نسبة المستقلين الراضين عن عمل الرئيس الأمريكي بلغت 42%.