حسام حداد: بسبب مقدمة حادث مسجد الروضة الشائعات طالت عائلتي

كشف الإعلامي حسام حداد عن ردة فعله بعد تحول مقدمة النشرة الشهيرة التي تقول: "لا أهلا ولا سهلا.. فما لي أن أرحب بكم ولا لكم أن ترحبوا بي" إلى كوميك وإفيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال حسام حداد، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، خلال حضوره منتدى شباب العالم: "هذه المقدمة تحولت إلى إفيه شهير وأصبحت أشهر من النار على علم، وكل ما في الحكاية أنني كنت في طريقي للاستديو وعلمت بتفجير مسجد الروضة الإرهابي، وقررت كتابة المقدمة في حال وذهبت إلى الاستديو وقلتها على الهواء".



وأضاف حسام حداد: "لم أتضايق من تحويل هذه المقدمة إلى إفيه بين الأصدقاء والزملاء والسخرية من أنفسهم عند الذهاب صباحا للعمل عبر فيسبوك، ولكن الأمر طال عائلتي وانتشرت شائعات بأن هذه المقدمة قدمتها لأن أحد أفراد عائلتي توفى".



وانطلقت الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، المقام بشرم الشيخ يوم السبت الماضي خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8 آلاف شاب من 120 دولة من أفريقيا وآسيا وأوروبا، وبحضور واسع من الوزراء والسياسيين والإعلاميين والدبلوماسيين والمثقفين، بالإضافة إلى رجال ورواد الأعمال.



وكانت أول انطلاقة لمنتدى شباب العالم فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.



وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كإحدى توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم؛ احتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.

