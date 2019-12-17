منتدى شباب العالم.. رسالة وسؤال من الإعلامي حسام حداد إلى الرئيس السيسي

قال الإعلامي حسام حداد، إن الورش التي أقيمت قبل افتتاح منتدى شباب العالم ساعدت على خروج الجلسات بشكل مرتب ومنظم، أما حفل الافتتاح فكان مبهرا من حيث الإضاءة والمؤثرات البصرية، وأيضا اللوحات الفنية وتقديم 7 حضارات لمصر.



وأضاف الإعلامي حسام الحداد: "أنا فخور جدا أننا أصبحنا نقدم وننظم مؤتمرات بهذا المستوى العالمي، ويوجد تعاون بين الشباب بشكل كبير".



وتابع: "هذه الدورة شاركت فيها دول كثيرة ورأيت لأول مرة منذ بداية المنتدى هذا الكم من الجنسيات المختلفة، والجلسات شملت جميع الموضوعات الهامة والمطروحة في العالم أجمع، ومن أكثر الجلسات التي أعجبتني (كيف تبقى آمنا في العالم الرقمي)".



وأوضح أن منتدى شباب العالم أتاح فرصة للأشخاص الذين لا يتمكنون من السفر إلى الخارج للاحتكاك بثقافات وشعوب أخرى والتلاقي وتبادل الأفكار ووجهات النظر بشكل كبير.



وأكد أنه في حالة محاورته للرئيس عبد الفتاح السيسي، فهناك سؤال سيوجه إليه هو: "ماذا سنفعل في الدورة المقبلة من المنتدى؟"، أما رسالة حسام حداد إلى الرئيس السيسي فهي: "طلب وتمنى من سيادتكم أن نأخذ أسرع خطوات ونصبح بلدا متقدما لأن الشعب المصري يستحق كل خير".



وانطلقت الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، المقام بشرم الشيخ، يوم السبت الماضي خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8 آلاف شاب من 120 دولة من أفريقيا وآسيا وأوروبا، وبحضور واسع من الوزراء والسياسيين والإعلاميين والدبلوماسيين والمثقفين، بالإضافة إلى رجال ورواد الأعمال.



وكانت أول انطلاقة لمنتدى شباب العالم فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.



وأصبح منتدى شباب العالم حدثا سنويا كإحدى توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم حاتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.

