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رياضة

فحص طبي للسولية لتحديد موقفه من مواجهة الإسماعيلي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:22 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تغيب عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الجهاز الطبي للأهلي إن السولية غاب عن المران الجماعي؛ بسبب معاناته من نزلة برد شديدة منعته من المشاركة في تدريبات اليوم.

ومن المنتظر أن يخضع السولية لفحص طبي غدا الأربعاء لتحديد موقفه من المشاركة في  مباراة الإسماعيلي، في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز المقرر إقامتها بعد غد الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري العام، بعد تحقيق الفوز في المباريات الستة التي خاضها الفريق في الدوري العام، محققا العلامة الكاملة وبرصيد 18 نقطة.
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