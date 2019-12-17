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محافظات

الصرف الصحي بالإسكندرية تكشف حقيقة غرق غطاس مجاري.. صور

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:22 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
كشفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن التفاصيل الكاملة في واقعة غرق "غطاس مجاري" أثناء تطهير بالوعة صرف صحي بمنطقة الزوايدة، شرقي المدينة.

ولقى المدعو أكرم حلمي عوض 43 عاما، مصرعه غرقا، أمس الإثنين، أثناء قيامه بتطهير بالوعة صرف صحي بشارع الزوايدة الرئيسي بمنطقة خورشيد شرقي الإسكندرية.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الغطاس المتوفي ليس من العاملين بالشركة، لافتا إلى أن الشركة لم تقم بتكليف أي مقاول بتطهير البالوعات بمنطقة الحادث.

وأضاف نافع، في بيان له، اليوم، أنه يجري حاليًا التحقيق فى الواقعة فى النيابة العامة لمعرفة تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى وجود تحقيقات موسعة لمعرفة من أعطى له الأمر بالنزول.
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