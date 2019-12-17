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اقتصاد

803.6 مليون دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال 3 شهور

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 02:54 م
صدى البلد
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محمد يحيى
ارتفع إجمالى تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول (الفترة يوليو/سبتمبر) من السنة المالية 2019/2020 بمعدل سنوى 13.6% بما يعادل 803.6 مليون دولار ليسجل نحو 6.7 مليار دولار (مقابل نحو 5.9 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة).

تجدر الإشارة إلى ارتفاع إجمالى تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر بمعدل شهرى 33.2% بما يعادل 581.2 مليون دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار (مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2019). كما سجل ارتفاعًا بمعدل سنوي بلغ 32.8% بمقدار 576.5 مليون دولار مقارنة بشهر سبتمبر 2018.


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