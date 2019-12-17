باع ليبيا| أحمد موسى: جد فايز السراج كان مجندا في تركيا.. فيديو





قال الإعلامي أحمد موسى ، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي واضح ومباشر بشأن ليبيا وقطر، مشيرا إلى أن الرئيس أعلن موقف مصر بشكل واضح تجاه كل من يحاول السيطرة على ليبيا.





وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن جد فايز السراج كان مجندا في الجيش التركي وليس ليبيًا، مشيرا إلى أن جذور السراج ليست ليبية ولذلك يبيع ويفرط في ليبيا.





وأوضح أحمد موسى، أن فايز السراج حاصل على الجنسية الليبية وليس من أصول ليبية، وعرض صورا لعائلة فايز السراج داخل تركيا في عام 1954.





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة على أرض السلام شرم الشيخ.



