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فن

بـ الأبيض والأسود.. جلسة تصوير جديدة لـ ميرنا نور الدين

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:21 ص
الفنانة الشابة ميرنا
الفنانة الشابة ميرنا نور الدين
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محمد بدران
خضعت الفنانة الشابة ميرنا نور الدين، لجلسة تصوير جديدة، باللونين الأسود والأبيض، في أحدث ظهور لها.

ونشرت ميرنا نور الدين عبر حسابها بموقع «انستجرام» صورة لها، وظهرت مرتدية قميص أبيض، وعلقت على الصورة قائلة "العيون تتكلم" ولاقت الصورة إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أن أحدث أعمال "نور الدين" مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع الفنان طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.

وخاضت سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

مسلسل هوجان، بطولة محمد امام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.
بـ الأبيض والأسود.. جلسة تصوير جديدة لـ ميرنا نور الدين
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