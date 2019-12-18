المصرية لنقل الكهرباء: مركز للتحكم ومراقبة أداء محطات بنبان بتكلفة 100 مليون جنيه

استعرضت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنجازات الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن العام المالى 2018/2019 فى هذا المجال، وفى مجال تحسين كفاءة الخطوط الهوائية واستكمال خطة التطوير الخاصة بها.



وأوضحت مشالى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت خلال العام المالي 2018/2019 بطرح مناقصات عالميه واختيار أفضل العروض المقدمة من المستثمرين بالاستعانة بمجموعات استشارية عالمية ومحلية لعدد من المشروعات وذلك على النحو التالى:ـ



توقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة (لمدة 20 سنة لمشروعات طاقة الرياح و25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية ) باجمالي قدرات 2165م.و، موزعة كما يلي:

500 م.و من طاقة الرياح بنظام الـ BOO

1465م.و من الطاقة الشمسية بنظام تعريفة التغذية

200 م.و من الطاقة الشمسية بنظام BOO.



كما قامت الشركة بإعداد الدراسات وتنفيذ مشروعات الشبكات اللازمة لتفريغ القدرات المنتجة من هذه المحطات بالشبكة القومية .



وأوضحت المهندسة صباح مشالى، أن المشروعات التى تم التعاقد عليها فى مجال مشروعات طاقة الرياح جاءت كالتالي:

مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 250 م، تنفيذ تحالف تويوتا / انجي / أوراسكوم وتم التشغيل التجارى الفعلى فى 31/10/2019.

مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 250 م، تنفيذ شركة ليكيلا الانجليزية مخطط التشغيل التجارى فى الربع الاول من 2021.



وأشارت المهندسة صباح مشالى، إلى أنه من المشروعات التى تم التعاقد عليها فى مجال الطاقة الشمسية محطات طاقة شمسية بالخلايا الفوتوفلطية PV بمنطقة بنبان بأسوان بنظام تعريفة التغذية بقدرة اجمالية 1465 م.و، وتم التشغيل التجارى لجميع محطات بنبان بعدد 32 مشروع بقدرة 1465 م.و فى نوفمبر 2019.



كما تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة بتاريخ 30/10/2019 لمحطة طاقة شمسية بالخلايا الفوتوفلطية PV بمنطقة كوم أمبو بأسوان بنظام BOO بقدرة 200 م.و.



وأضافت أنه جارى التفاوض واتمام التعاقد فى الوقت الحالى علي عدد من المشروعات بقدرات متنوعة من طاقتى الشمس والرياح تصل اجمالى قدراتها إلى حوالى (2570) ميجاوات منها حوالى (1820) ميجاوات من طاقة الرياح ، وحوالى (750) ميجاوات من الطاقة الشمسية.



وأوضحت المهندسة صباح مشالى، أنه من أجل ربط محطات توليد الطاقة الشمسية ( بموقع بنبان) بالشبكة الموحدة قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بعمل الآتي :

إنشاء 4 محطات محولات جهد 220 /22 ك.ف بمنطقة بنبان ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ) .

توسيع محطة محولات بنبان ( 3 ) لتعمل على جهد 500 ك.ف

إنشاء خطوط جهد 220 ك.ف لتفريغ القدرة المولدة من المحطات الشمسية بطول حوالي ( 32 كم ) .

إنشاء كابلات جهد 22 ك.ف لربط محطات التوليد بالطاقة الشمسية بمحطات محولات رفع الجهد بطول يزيد على ( 1000 كم ) .



وقالت إن الشركة تقوم حاليًا بإنشاء خط بنبان / نجع حمادي جهد 500 ك.ف بطول ( 195 كم ) بإجمالي استثمارات مقدارها ( 1,65 مليار جنيه ) ومتوقع دخوله الخدمة نهاية العام الحالى .



وأضافت أنه تم التعاقد على إنشاء مركز للتحكم ومراقبة أداء محطات الطاقة الشمسية ببنبان على مساحة (400 متر مربع ) داخل حدود محطة محولات بنبان 3 ، ويتم تمويل مركز التحكم من خلال مستثمري محطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان ، وتبلغ قيمة التعاقد على هذا التحكم حوالي ( 100 مليون جنيه ).



ولفتت المهندسة صباح مشالى، مهمة المركز تتمثل فى التحقق من جودة الطاقة المنتجة من المحطات طبقا لكود ربط المحطات الشمسية بالشبكة، ومراقبة أداء المهمات الكهربية في محطات الطاقة الشمسية وعرضها في الزمن الحقيقي، بالإضافة إلى تجميع بيانات التنبؤ بكميات الطاقة المنتجة من المحطات المختلفة ، والتنسيق بين تشغيل محطات الطاقة الشمسية والمركز القومي للتحكم في الطاقة.