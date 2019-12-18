31 أسرة مهددة بالتشرد فى بولاق| والأهالى لرئيس الوزراء: عاوزين حياة آدمية | فيديو

منطقة سكان سكة حديد بولاق الدكرور بمجرد دخولك تلك المنطقه لا تتخيل ان هناك بشرا يسكنون هذا المكان حيث المنازل عباره عن عشش صغيره مهدمه لا يوجد بها كهرباء ولا دورات مياه ولا حتى مياه صالحه للشرب.



إمرأه قعيده تعاني من الشلل بسبب مياه الصرف الصحي التي يشربونها، مكان ضيق أصغر من كونه زقاقا يحتوي على 31 اسره انتشرت الأمراض والاوبئه بينهم من الشلل إلى أمراض الكبد بسبب عدم آدمية المكان الذي يعيشون فيه



وأجرى صدى البلد حوارا مع سكان تلك المنطقه لمعرفة المشاكل التي يواجهونها والعمل على حلها



في البدايه قال غريب محمود احد سكان سكة حديد بولاق الدكرور ان الوحده الثالثه لهيئة مترو الانفاق سوف تأخذ تلك المنطقه من أجل خطوط المترو الجديده، حينها ألزمت هيئة السكه الحديد هيئة مترو الإنفاق بالتعويض السكني او المادي لأهالي المنطقه وتوفير 31 سكنا من أجل 31 اسره ولكنه لم يتم اتخاذ اي خطوه في هذا القرار إلى الآن ونطالب الساده المسئولين بحل تلك المشكله والتدخل لتوفير مسكن آدمي لنا.



وأضاف بكري عبدالكريم احد سكان المنطقه واحد عمال هيئة السكه الحديد بالمعاش انه يسكن هذه المنطقه منذ اكثر 45 عاما بدون صرف صحي وبدون كهرباء نحن نعيش عيشه غير آدميه وحينما احلت إلى المعاش جاءوا بطردي من هنا ولا يوجد لي مأوى غير هنا، وكل الأسر الموجوده هنا لا يوجد لها مأوى اخر غير هذا المكان الغير مؤهل للمعيشه ولكن ما باليد حيله، مطالبا رئاسة الوزراء والمسؤولين في الدوله بسرعة التدخل لتوفير مأوي لتلك الأسر.



وأشار عطيه عبدالحميد احد قاطني منطقة سكة حديد بولاق الدكرور إلى أنه يسكن هذه المنطقه منذ اكثر من 40 عاما هو وأسرته المكونه من زوجته وسبعة بنات ولا يوجد لهم مأوى اخر سوى هذا المكان بالرغم من عدم صلح المكان للمعيشه.



واردفت نفيسه عادل زوجة احد عمال هيئة السكه الحديد من قاطني تلك المنطقه قائله منذ 31 عاما اعيش هنا انا وزوجي وزوجي توفاه الله ولا يوجد لي مأوى اخر بالرغم من عدم وجود صرف صحي ومياه نظيفه صالحه للشرب وعدم وجود كهرباء أيضا والمكان مليء بالحيوانات مثل الكلاب الضاله والفئران، لافته إلى انهم في النهايه بشر ويرغبون في معيشه صالحه ليس غير.



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