وكيل الشباب بالغربية يناقش تنفيذ آليات البرنامج القومي لتعزيز القدرات

عقد أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اجتماعا، اليوم الأربعاء، لمناقشة آليات تنفيذ البرنامج القومى لتعزيز قدرات العاملين وإعداد خطط وموازنات البرامج والأداء، وذلك فى إطار التوجهات الحديثة للدولة ووزارة التخطيط، بحضور يسرى الديب وكيل المديرية للشباب، والدكتور عبده ابوطالب وكيل المديرية للرياضة، ومديري الإدارات المركزية .



واستعرض وكيل الوزارة خلال الاجتماع، عرضا حول مفهوم البرنامج وتوجهات الدولة فى تطوير منظومة التخطيط ومنهجية إعداد الموازنة ودور البرنامج فى تعزيز قدرات العاملين وسبل التطبيق العملى للاستمارات الجديدة، والتى سيتم الاعتماد عليها فى إعداد خطة وموازنة البرامج والأداء العام ٢٠٢٠/٢٠٢١.



وكلف وكيل الوزارة، مديري الإدارات المعنية بتشكيل لجنة لإعداد موازنة البرامج ٢٠٢٠/٢٠٢١وإعداد مدخل لبيانات وخطط البرامج والأداء الخاصة واستيفاء أسماء البرامج الرئيسية والفرعية التى تندرج منها، والأنشطة التى سيتم تنفيذها ويشمل اللجنة إدارة التخطيط، وإدارة الشؤون المالي، والذين حضروا الدورة التدريبية الخاصة بموازنة الأداء.



جدير بالذكر، أن الإدارة المركزية للتخطيط بوزارة الشباب قامت مؤخرا بتنفيذ دورة تدريبية واجتماعات بمجلس النواب لتعزيز قدرات، وتدريب مسؤولي التخطيط والشؤون المالية ،على آليات تطبيق البرنامج.