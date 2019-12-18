أمين عام مجمع البحوث لأئمة ليبيا: العالم يمكن أن يتغير من خلال الدعاة المخلصين

استقبل دكتور نظير محمد عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أئمة ودعاة ليبيا الذين يتلقون دورتهم التدريبية بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالقاهرة، بالتعاون مع فرع المنظمة بليبيا .





قال فضيلته، "إن الإسلام دين الوسطية، والأزهر هو القائم على نشر هذه الوسطية وهي أمانة تحملونها إلى بلادكم "، مشيرًا إلي أن العالم بأسره يمكن أن يتغير من خلال الدعاة المخلصين ، وعبرعن تقديره لدور المنظمة في دعم وتدريب أئمة العالم الإسلامي.





وفي الختام أوصي أمين عام مجمع البحوث ، الأئمة و الدعاة بضرورة تنمية مهاراتهم العلمية في مختلف التخصصات، بما ينعكس على أدائهم في بيان صحيح الدين، ووقاية المجتمع من الأفكار المنحرفة والهدامة ، وأهداهم فضيلته مجموعات متميزة من إصدارات مجمع البحوث لتقديمها كمكتبة علمية، حيث تعالج هذه الإصدارات العديد من القضايا المعاصرة.



