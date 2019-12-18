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أخبار البلد

البابا تواضروس يصل كنيسة السيدة العذراء والأنبا رويس لإلقاء عظته الأسبوعية

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:41 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، إلى كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس، من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لإلقاء عظته الأسبوعية.

ومن المقرر أن يلقى قداسة البابا تواضروس، خلال عظته اليوم، كلمة روحية، في حضور مجموعة من أعضاء المجمع المقدس، والأباء الكهنة والشمامسة، وشعب الكنيسة.

واحتفلت الكنيسة أمس باستشهاد القديستان بربارة ويوليانة عام 237 ميلادية، وكانت بربارة ابنة رجل عظيم في مدينة نيقوميدية يدعى ديوسقوروس ولشدة محبته لها إقام لها برجا لتقيم فيه وأقام حوله الأصنام لتظل متعبدة للإلهة الوثنية.

ورفعت القديسة بصرها إلى السماء من اعلى البرج وتأملت ما فيها من نجوم وكواكب واستنتجت انه لابد أن يكون للكون صانع مبدع حكيم يجب له العبادة والإكرام، وعندما أعلنت إيمانها بالله الواحد أمر الوالي بقطع رأسها هى وصديقاتها لينالا أكليل الشهادة.

وتعيش الكنيسة الآن فترة صوم الميلاد المجيد، والذى يختتم بقداس العيد المقرر إقامته مساء السادس من يناير المقبل والذى يترأس صلاته قداسة البابا تواضروس الثاني والأباء الأساقفة والكهنة في جميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر وبلاد المهجر.
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