محمد شهيب: كوبري النزهة - صلاح سالم سيتم الانتهاء منه قريبًا

قال المهندس محمد شهيب، أحد المسئولين عن تنفيذ كوبري النزهة- صلاح سالم بمصر الجديدة، إن كوبري كوبري النزهة- صلاح سالم، يقع فى تقاطع شارع النزهة مع صلاح سالم فوق كوبري الجلاء القديم، أنهم بدأوا فى هذا الكوبري من ثلاث أشهر ونصف، واليوم وصلوا لمرحلة مميزة.



وأضاف المهندس محمد شهيب خلال حواره ببرنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة صدي البلد، أن هذا الكوبري من ثلاثة أشهر ماضية كان طريق عادي.



وأشار المهندس محمد شهيب إلى أن ما يتم فى هذه المشروعات يعتبر انجاز كبير، كاشفًا ان منطقة مصر الجديدة بها زحام مروري ولكن المواطنين تحملوا.



وأوضح، المهندس محمد شهيب أن المواطنين سيشعرون بالفارق بعد الانتهاء من تنفيذ الكوبري، مؤكدًا انهم يعملون فى 5 كباري فى وقت واحد بمنطقة مصر الجديدة.



وأكد، المهندس محمد شهيب، أن كوبري النزهة- صلاح سالم بمصر الجديدة، طوله 660 مترًا، وعرضه 26 مترًا، وارتفاعه 16 مترًا وأن هذا الكوبري سينتهى قبل العام الجديد.



وتابع أن هذا الكوبري سيوفر بنزين للمواطنين، وسيقلل الوقت المستغرق لمن يمر عليه.

