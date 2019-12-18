ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد شهيب: كوبري النزهة - صلاح سالم سيتم الانتهاء منه قريبًا

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:40 م
المهندس محمد شهيب
المهندس محمد شهيب
Advertisements
البهي عمرو
قال المهندس محمد شهيب، أحد المسئولين عن تنفيذ كوبري النزهة- صلاح سالم بمصر الجديدة، إن كوبري كوبري النزهة- صلاح سالم، يقع فى تقاطع شارع النزهة مع صلاح سالم فوق كوبري الجلاء القديم، أنهم بدأوا فى هذا الكوبري من ثلاث أشهر ونصف، واليوم وصلوا لمرحلة مميزة.

وأضاف المهندس محمد شهيب خلال حواره ببرنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة صدي البلد، أن هذا الكوبري من ثلاثة أشهر ماضية كان طريق عادي.

وأشار المهندس محمد شهيب إلى أن ما يتم فى هذه المشروعات يعتبر انجاز كبير، كاشفًا ان منطقة مصر الجديدة بها زحام مروري ولكن المواطنين تحملوا.

وأوضح، المهندس محمد شهيب أن المواطنين سيشعرون بالفارق بعد الانتهاء من تنفيذ الكوبري، مؤكدًا انهم يعملون فى 5 كباري فى وقت واحد بمنطقة مصر الجديدة.

وأكد، المهندس محمد شهيب، أن كوبري النزهة- صلاح سالم بمصر الجديدة، طوله 660 مترًا، وعرضه 26 مترًا، وارتفاعه 16 مترًا وأن هذا الكوبري سينتهى قبل العام الجديد.

وتابع أن هذا الكوبري سيوفر بنزين للمواطنين، وسيقلل الوقت المستغرق لمن يمر عليه.
Advertisements

ترشيحاتنا

ملامح الحزن تسيطر عليه.. مرتضى منصور يتقدم جنازة شقيقته فى بشالوش ..فيديووصور

أحلى كريزة.. كندة علوش تظهر بتسريحة شعر جديدة في إطلالة شتوية

أبرزهم غادة عادل.. انسحابات بالجملة للفنانين من مسلسل البرنس لـ محمد رمضان

السلطان في مصيدة.. هل تورط أردوغان أكثر من اللازم في ليبيا؟

البسوا تقيل.. الأرصاد تكشف عن اقتراب موجة باردة.. فيديو

حكم قراءة الفنجان.. أمين الفتوى يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوقي غريب يكشف تكليف الرئيس السيسي إلى المنتخب الأوليمبي.. صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الشاى بعد الأكل مباشرةً؟

مركب محمد السادس لكرة القدم.. تحفة رياضية تصل بشباب المغرب إلى العالمية.. صور