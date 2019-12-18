4 أسباب تجعل من كلاسيكو الليلة بين برشلونة وريال مدريد استثنائيًا

تتوجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم في شتى بلدان العالم، اليوم الأربعاء، صوب ملعب الكامب نو بإقليم كاتلونيا، وذلك لمتابعة مباراة الكلاسيكو بين فريقي برشلونة وريال مدريد، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.





ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم ولا شيء سواه، حيث يتقاسم الفريقان صدارة الليجا الإسبانية برصيد 35 نقطة لكل منهما، مع أفضلية للبارسا بفارق الأهداف.





ومن المعروف أن مباراة الكلاسيكو تجذب المتابعين والمشاهدين لكرة القدم أكثر من غيرها من المباريات على مستوى العالم، وذلك لما يتمتع به الفريقان من شعبية كبيرة ، ولما يذخر به الناديان من خيرة لاعبي العالم في الساحرة المستديرة، لكن هذا الكلاسيكو سيكون مميزًا للغاية لعدة أسباب ، نستعرضها في هذا التقرير.





- أقيمت مباراة الكلاسيكو 178 مرة بين الفريقين، شهدت فوز برشلونة في 72 مباراة ، ومثلهم لريال مدريد، بينما ساد التعادل في 34 مباراة بينهما، لذا فأن مباراة اليوم ستكون لفض الشراكة بين الفريقين ، وليصبح أي منهما الفريق صاحب الانتصارات الأكبر في الكلاسيكو ، مع وجود احتمالية التعادل أيضًا.





- يخوض سيرجيو راموس اليوم مباراته رقم 43 مع ريال مدريد في مباريات الكلاسيكو ، ليصبح أكثر لاعب على مر التاريخ مشاركة في تلك المباراة، متفوقًا على تشافي أسطورة البارسا صاحب الـ 42 مباراة، وكل من مانويل سانشيز وفرانشيسكو جينتو لاعبا ريال مدريد.





- يخوض الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراته رقم 42 مع برشلونة في مباريات الكلاسيكو، ليصبح أكثر لاعب في نادي برشلونة على مر التاريخ مشاركة في تلك المباراة ، بالتساوي مع تشافي ، ومحتلًا المركز الثاني خلف راموس حال مشاركته في مباراة اليوم.



