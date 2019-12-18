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رياضة

ليفربول ضد مونتيري .. بطل المكسيك يفسد فرحة محمد صلاح ورفاقه بهدف التعادل

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:55 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أدرك فريق مونتيري المكسيكي هدف التعادل في شباك ليفربول الإنجليزي، وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا باستاد خليفة الدولي في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقامة بقطر.

وأحرز مونتيري هدف التعادل بعد تمريرة فى قلب منطقة جزاء ليفربول تلقاها دورلان بابون بتسديدة قوية تصدي لها أليسون وارتدت امام فونيس موري الذي أتبعها بتسديدة فى المرمى.

وجاء الهدف الأول من هجمة منظمة من ليفربول تصل الى محمد صلاح على حدود المنطقة يمرر تمريرة رائعة الى نابي كيتا المتقدم ليسدد في الزاوية اليمنى لتسكن الشباك .

وبلغ مونتيري الدور نصف النهائي بعد التغلب على أصحاب الدار السد القطري في الدور الثاني، فيما بلغ ليفربول هذا الدور كما هو الحال دائما بالنسبة لأبطال أوروبا.

ويعاني الفريق الإنجليزي من بعض الغيابات بسبب الإصابة مثل فابينيو وجورجينيو فينالدوم في خط الوسط.
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