قسم الرمد بمستشفى المنزلة ينجح في إجراء أول عمليتين مياه بيضاء بتقنية الفاكو

نجح الفريق الطبي بقسم الرمد بمستشفى المنزلة العام في إجراء عمليتين للمياه البيضاء باستخدام تقنية الفاكو الحديثة، وذلك للمرة الأولى داخل المستشفى وذلك في إطار تعليمات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

وتُعد تقنية الفاكو من أحدث الأساليب الجراحية لعلاج المياه البيضاء، حيث تعتمد على استخدام موجات فوق صوتية دقيقة لتفتيت العدسة المعتمة إلى أجزاء صغيرة يتم شفطها بسهولة، ثم زراعة عدسة صناعية شفافة مكانها، بما يسهم في استعادة الرؤية بوضوح، ويتميز هذا الأسلوب بالدقة وقلة التدخل الجراحي وسرعة التعافي مقارنة بالطرق التقليدية.

ويأتي ذلك في إطار خطة مديرية الصحة بالدقهلية لتطوير خدمات الرمد بالمستشفيات العامة، ورفع كفاءة التدخلات الجراحية الدقيقة، والعمل على إدخال تقنيات طبية حديثة تسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى.

وأكد الأستاذ الدكتور حمودة الجزار أن هذا النجاح يعكس جهود المديرية المستمرة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المتخصصة داخل مستشفيات المحافظة، بما يساهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتقليل الحاجة لتحويل الحالات إلى خارج نطاق المديرية.

وأعرب وكيل الوزارة عن تقديره للدور الإيجابي الذي يقوم به المجتمع المدني في دعم القطاع الصحي، مثمنًا مساهمته في دعم مستشفى المنزلة العام من خلال التبرع بجهاز الفاكو وجهاز قياسات العدسات، وهو ما أسهم في تنفيذ هذه الجراحات الدقيقة داخل المستشفى لأول مرة.