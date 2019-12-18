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محافظات

لدمجهم في المجتمع..مهرجان رياضي وفني لذوي القدرات الخاصة بالوادي الجديد

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:33 م
مهرجان رياضي وفني
مهرجان رياضي وفني لذوي القدرات الخاصة
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منصور ابوالعلمين
نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، مهرجانًا رياضيًا وفنيًا للأطفال ذوي القدرات الخاصة بمقر مركز شباب الخارجة.

وأكدت كاميليا كمال، أمينة المرأة بمركز الخارجة بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، تنفيذ مهرجان رياضي وفني ومسابقات وألعاب خفيفة وتوزيع هدايا عينية وتذكارية لجميع الأطفال ذوي القدرات الخاصة.

أضافت كاميليا، أن المهرجان جري تنفيذه على ملاعب مركز شباب مدينة الخارجة، بالتعاون مع إدارة المركز ومديرية الشباب والرياضة ومدارس التربية الفكرية والأمل للصم وضعاف السمع، وجمعية النور والأمل لرعاية المعاقين ذهنيًا بالوادي الجديد.

أشارت إلى، أن المهرجان يأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، من أجل توجيه رسالة للقيادة التنفيذية والسياسية والمواطنين أن ذوي الإعاقة طاقة كامنة تأتى ثمارها إذا حسن استثمارها.

يذكر أن حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد, قد تبني مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتفعيل خدمات وحقوق ذوي الإعاقة.
لدمجهم في المجتمع..مهرجان رياضي وفني لذوي القدرات الخاصة بالوادي الجديد
لدمجهم في المجتمع..مهرجان رياضي وفني لذوي القدرات الخاصة بالوادي الجديد
لدمجهم في المجتمع..مهرجان رياضي وفني لذوي القدرات الخاصة بالوادي الجديد
لدمجهم في المجتمع..مهرجان رياضي وفني لذوي القدرات الخاصة بالوادي الجديد
لدمجهم في المجتمع..مهرجان رياضي وفني لذوي القدرات الخاصة بالوادي الجديد
لدمجهم في المجتمع..مهرجان رياضي وفني لذوي القدرات الخاصة بالوادي الجديد
لدمجهم في المجتمع..مهرجان رياضي وفني لذوي القدرات الخاصة بالوادي الجديد
لدمجهم في المجتمع..مهرجان رياضي وفني لذوي القدرات الخاصة بالوادي الجديد
لدمجهم في المجتمع..مهرجان رياضي وفني لذوي القدرات الخاصة بالوادي الجديد
لدمجهم في المجتمع..مهرجان رياضي وفني لذوي القدرات الخاصة بالوادي الجديد
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