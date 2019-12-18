أبو الغيط عن منصبه كأمين لجامعة الدول العربية: أعتقد إن ليا الجنة

علق الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير "أحمد أبو الغيط"، على سؤال الإعلامي "وائل الإبراشي" صعوبة منصبه كأمين عام للجامعة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية، قائلًا: "أعتقد إن ليا الجنة".



وأشار "أحمد ابو الغيط" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "وائل الإبراشي" في برنامج "كل يوم"، المذاع علي فضائية "On E"، إلي أن الوضع العالمي أصبح بالغ الصعوبة وأن "المنصب حقل ألغام"، مؤكدا علي ضرورة تحالف الدول العربية كاملة وتكاتفها لمواجهه الأزمات والقضايا في المنطقة.



في صدد ذلك نوه الأمين العام لجامعة الدول العربية "السفير أحمد أبو الغيط"، إلي أن أحداث 2011 هزت فكرة الدولة الوطنية في العالم العربي، مؤكدا "أنا أرفض مصطلح الربيع العربي منذ بداية تلك الأحداث".



لافتا، إلي أن أحداث 2011 كانت انطلاقة للتدخل في الشأن العربي، مثلما فعلت تركيا، وسعت لاحتلال الوطن العربي.