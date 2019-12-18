ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أبو الغيط عن منصبه كأمين لجامعة الدول العربية: أعتقد إن ليا الجنة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:00 م
ابو الغيط
ابو الغيط
Advertisements
توك شو
علق الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير "أحمد أبو الغيط"، على سؤال الإعلامي "وائل الإبراشي" صعوبة منصبه كأمين عام للجامعة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية، قائلًا: "أعتقد إن ليا الجنة".

وأشار "أحمد ابو الغيط" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "وائل الإبراشي" في برنامج "كل يوم"، المذاع علي فضائية "On E"، إلي أن الوضع العالمي أصبح بالغ الصعوبة وأن "المنصب حقل ألغام"، مؤكدا علي ضرورة تحالف الدول العربية كاملة وتكاتفها لمواجهه الأزمات والقضايا في المنطقة.

في صدد ذلك نوه الأمين العام لجامعة الدول العربية "السفير أحمد أبو الغيط"، إلي أن أحداث 2011 هزت فكرة الدولة الوطنية في العالم العربي، مؤكدا "أنا أرفض مصطلح الربيع العربي منذ بداية تلك الأحداث".

لافتا، إلي أن أحداث 2011 كانت انطلاقة للتدخل في الشأن العربي، مثلما فعلت تركيا، وسعت لاحتلال الوطن العربي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: أشكر أبو الغيط على وصفه الربيع العربى بالدمار ..فيديو

أبو الغيط: أحداث 2011 كانت انطلاقة لتدخل العالم في الشأن العربي

أبو الغيط: لا أحد يتحدث عن القضية الفلسطينية في الخارج بسبب أحداث 2011

أحمد أبو الغيط يوجه رسالة لـ الوطن العربي لمواجهة المؤامرة التركية

ترشيحاتنا

شوقي غريب : رضا عبدالعال مش محلل كروى وعماد متعب طالع بسرعة الصاروخ .. فيديو

شوقي غريب يكشف تفاصيل جديدة حول أزمة أحمد بلال ومصطفى محمد.. فيديو

مرفوض.. البرلمان الأوروبي يوجه صفعة لاتفاق السراج وأردوغان

بعد فيديوهاتها الفاضحة | الممثلة السورية تنشر صورة أخرى جريئة

وحيد حامد وتامر عبد المنعم في عزاء المخرج ياسر زايد | صور

هبوط جديد يضرب أسعار فيات fiat اليوم في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وحيد حامد وتامر عبد المنعم في عزاء المخرج ياسر زايد | صور

بدت متأثرة | نجوم الفن في عزاء والد سهر الصايغ

للمرة الأولى فى الصعيد.. فريق للباليه في المنيا .. صور