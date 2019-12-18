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رياضة

موعد تكريم المنتخب الأوليمبي بعد إنجاز التأهل لـ أولمبياد طوكيو 2020

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:25 م
منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي
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يسرى غازى
حددت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني موعد تكريم منتخب مصر الأوليمبي بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه اللاعبون والجهاز الفني بقيادة شوقي غريب.

وتوج منتخب أوليمبي الفراعنة بقيادة شوقى غريب بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما للمرة الأولى فى تاريخه ونجح فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وكشفت اللجنة الخماسية عن وجود ترتيبات نهائية لحفل تكريم المنتخب الأوليمبي بالتنسيق مع شركة برزينتيشن والذي تحدد موعدا له يوم 3 يناير المقبل بأحد فنادق القاهرة الكبرى احتفالا بفوز المنتخب الوطني بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

ومن المقرر أن تدعو اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة لفيف من الشخصيات فى الوسط الرياضى إضافة إلى نجوم المجتمع من أجل المشاركة فى تكريم منتخب أوليمبي الفراعنة بعد تحقيقه الإنجاز التاريخي على مدار مشوار الكرة المصرية.
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