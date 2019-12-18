اهم الاخبار: فضيحة جديدة لـ أردوغان | واتهامات بريطانية لـ BBC .. النواب الأمريكي يلاحق ترامب .. وهروب رباعي الزمالك

نشر موقع صدى البلد الاخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019 ، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.



اتهمتها بالتحيز.. الحكومة البريطانية تدرس إمكانية سحب ترخيص BBC



اتهمت الحكومة البريطانية الجديدة، هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الأربعاء، باتخاذ موقف متحيز خلال الانتخابات العامة الأخيرة، والتي أسفرت عن فوز بوريس جونسون، بتفويض كاسح لتشكيل الحكومة الجديدة " اقرأ المزيد " .





بيلوسي : ترامب لم يترك أي خيار سوى إطلاق إجراءات عزله



قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يترك أي خيار أمام المجلس سوى إطلاق إجراءات عزله" اقرأ المزيد ".



التعادل السلبي يفرض نفسه على كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد



انتهت أحداث المباراة بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة بالتعادل السلبي ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الكامب نو في الجولة الـ10 ، ضمن منافسات الدوري الإسباني " اقرأ المزيد " .



الجيش الليبي يوجه تحذيرًا لـ أردوغان: الساعات القادمة ستشهد مفاجآت



في أقوى تحذير لمواجهة استقزازات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد توقيع اتفاق لتقاسيم ثروات ليبيا مع فايز السرج رئيس الحكومة المؤقتة، أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بأنه سيحسم المعركة في العاصمة طرابلس في أية لحظة، داعيا المسلحين في صفوف قوات حكومة الوفاق الوطني في جنوب وجنوب شرقي العاصمة لإلقاء سلاحهم " اقرأ المزيد ".





مفاجأة بشأن هروب رباعى الزمالك إلى الامارات



رد أيمن عبد العزيز رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك على ما أثير في الساعات الماضية حول هروب بعض اللاعبين في قطاع الناشئين بالنادي " اقرأ المزيد ".



6.3 مليون ليرة على الطعام | معارض تركي يكشف مصروفات قصر أردوغان



عرض الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، مقطع فيديو لأحد أعضاء حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض على ماهر، والذي تحدث عن مصروفات القصر الرئاسي التركي" اقرأ المزيد ".





رسميا.. "النواب" يناقش قانون الإدارة المحلية الأسبوع المقبل



يناقش مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية " اقرأ المزيد ".