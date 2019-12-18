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رياضة

رسميًا | حمادة صدقي يوقع لتدريب الهلال السوداني

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:58 م
صدى البلد
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أحمد هاني
وقع بشكل رسمي المدرب المصري حمادة صدقى المدير الفني السابق لنادي الجونة، لتدريب الهلال السودانى لمدة عام، خلفًا للمدرب صلاح أدم .

واجتمع مع حمادة صدقى الأمين العام لنادى الهلال حسن على عيسى، ووقع على عقود قيادة الفريق بجانب مساعده أحمد عبد الظاهر.

ونشر الهلال عبر صفحته الرسمية عبر فيسبوك الأسبوع الماضي: "أكمل نادي الهلال اتفاقه مع المدرب المصري "حمادة صدقي" لتولي قيادة الفريق الأول في المرحلة المقبلة، ومن المنتظر أن يصل إلى الخرطوم الخميس المقبل لتوقيع العقد مع مجلس ادارة النادي."

ومن المنتظر أن يواجه الهلال منافسه النجم الساحلي التونسي الجمعة 27 ديسمبر في إطار الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.

ويتصدر النجم الساحلى التونسى جدول ترتيب المجموعة الثانية بمسابقة دورى أبطال أفريقيا برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط على ناديا الأهلي والهلال السوداني.
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