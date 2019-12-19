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أخبار العالم

الأمم المتحدة: تعهدات بتقديم أكثر من 3 مليارات دولار للاجئين

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:10 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في ختام مؤتمر وزاري إن الدول تعهدت بأكثر من ثلاثة مليارات دولار لدعم اللاجئين ونحو 50 ألف مكان لإعادة التوطين.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن فيليب جراندي المفوض السامي، قوله إن المنتدى العالمي بشأن اللاجئين وسع الشراكة في المسؤولية من أجل 25.9 مليون لاجئ فروا من الحروب والاضطهاد واستقروا بشكل أساسي في دول فقيرة مجاورة.

وذكر أن القطاع الخاص تعهد بتقديم 250 مليون دولار لكنه أوضح أن كل هذه الأرقام أولية.

وأضاف أن بنك التنمية للبلدان الأميركية تعهد بتقديم مليار دولار لمناطق تستضيف لاجئين في أميركا اللاتينية، في حين أعلن البنك الدولي عن تعزيز التمويل لمشروعات تدعم اللاجئين بنحو 10 في المئة ليصل إلى 2.2 مليار دولار.

وأشار إلى الدول تعهدت بتوفير 50 ألف مكان جديد لإعادة التوطين وممرات قانونية أخرى للاجئين لتظل في الدول المضيفة.
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