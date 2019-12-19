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رياضة

«تايم سبورت» تعلن خطة الزمالك لـ الاستغناء عن خالد بوطيب والبديل الأجنبي

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:50 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ياسمين تيسير
كشفت قناة "تايم سبورت"، عن خطة فريق الكرة الأول بـ الزمالك لـ الاستغناء عن المغربي خالد بوطيب، نجم الفريق، خاصة عقب تأكد غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وأكدت القناة أن الزمالك قدم عرضا أخيرا لـ بوطيب يشمل رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مع الحصول على كافة مستحقاته خاصة في ظل تراجع مستواه وإصابته في الركبة.

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وأضافت أن الزمالك يعاني من أزمة في مركز الهجوم خاصة في ظل تذبذب مستوى عمر السعيد ليصبح مصطفى محمد هو المهاجم الوحيد.

وتابعت القناة، أن الزمالك يسعى إلى الاستفادة من مقعد جديد بالفريق عقب رحيل المغربي بو طيب من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، وهو كابونجو كاسونجو نجم الفريق السابق.

وأضافت القناة أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أكد أن بقاء "بوطيب" لن يضيف إلى الفريق شيئًا.

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