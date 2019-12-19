رئيس الوزراء يتابع موقف الأعمال بالمتحف المصرى الكبير

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي في أعمال المتحف المصري الكبير، تمهيدا لانتهاء الأعمال به وافتتاحه قريبا.



ووجه مدبولي بسرعة الانتهاء من الأعمال بالمتحف المصري الكبير حسب التوقيتات الزمنية الموضوعة.



وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من يومين، اجتماعًا مع الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لمتابعة آخر الاستعدادات الجارية لتنظيم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والحملة الدعائية العالمية التي يتم الإعداد لها لإطلاقها للترويج داخليًا وخارجيًا لهذا الحدث العالمي الضخم.