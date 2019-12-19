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أخبار العالم

عبدالمجيد تبون يصل قصر الأمم لتأدية اليمين الدستورية رئيسا للجزائر

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:28 ص
الرئيس الجزائري عبد
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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أحمد محرم
وصل الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، إلى قصر الأمم بالعاصمة الجزائرية لتأدية اليمين الدستورية كرئيس للبلاد.

وكان المجلس الدستوري قد أعلن الاثنين الماضي رسميًا عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد.

وأوضح رئيس الجلس الدستوري أنه بعد الدراسة والتحقيق في المحاضر وتصحيح نظرا لعدم تلقي أي طعن من قبل المترشحين، وعقب الإعلان الرسمي للنتائج بفوز عبد المجيد تبون بالأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها بنسبة 58.13% في الانتخابات الرئاسية، ووفقا للمادة 89 م الدستور سيباشر مهامه بعد أدائه اليمين الدستورية.

كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر أعلنت الجمعة الماضية فوز المرشح الحر عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية الجزائرية بنسبة 58.13%.
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