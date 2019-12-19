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أخبار العالم

بدء جلسة تأدية الرئيس الجزائري المنتخب تبون لليمين الدستورية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:37 ص
صدى البلد
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أ ش أ
بدأت اليوم الخميس جلسة تأدية الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون اليمين الدستورية، ليتولى رسميا رئاسة البلاد لمدة خمس سنوات.
وتعقد الجلسة بحضور أعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة وعدد من الشخصيات السياسية في البلاد، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر، وممثلي وسائل الإعلام.

وعقب أداء اليمين الدستورية، سيتوجه الرئيس تبون لقصر المرادية الرئاسي لمباشرة مهام عمله، حيث ستجرى مراسم تسليم وتسلم بينه وبين الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.

وكان المجلس الدستوري، أعلى هيئة دستورية في الجزائر، قد اعتمد يوم الاثنين الماضي، نتائج الانتخابات التي أعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات يوم الجمعة الماضي، والتي أظهرت فوز تبون برئاسة البلاد في الانتخابات التي عقدت يوم الخميس الماضي بعد حصوله على نسبة 58.13% من أصوات الناخبين.

وتنص المادة 89 من الدستور الجزائري على أنه "يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشّعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه‮، ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين".

يذكر أنه خاض الانتخابات الرئاسية الأخيرة كل من عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، إضافة إلى تبون.

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